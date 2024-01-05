Азербайджан - редкий пример доброго взаимодействия между религиозными общинами

Азербайджан заслуживает особого внимания, но как страна, являющаяся редким примером доброго взаимодействия между традиционными религиозными общинами, а также примером гармоничных отношений между религией и светской властью, основанных на принципе взаимного уважения и сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал апостольский префект Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.

"Азербайджан - современное, светское государство, в котором уважают и поощряют национальные традиции, а также духовное и культурное многообразие общества и я не понимаю, на каком основании и исходя из каких данных складывается подобное негативное представление о религиозной свободе в Азербайджане", - сказал он, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении ряда стран, в том числе Азербайджана, в некий "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

Епископ Владимир Фекете подчеркнул, что католики Азербайджана всегда чувствуют поддержку со стороны государства, выраженную в конкретных действиях.

"Мы часто, вместе с главами и представителями религиозных конфессий страны, участвуем на различных международных мероприятиях, посвященных вопросам межрелигиозного, межкультурного диалога и я всегда советую всем, интересующимся этой проблематикой, посетить Азербайджан и наглядно убедиться, что несмотря на все пессимистические прогнозы касательно межцивилизационного, межрелигиозного диалога, при наличии доброй воли общества и грамотной политики государства подобный диалог не только возможен, но служит благу общества и укреплению государства. Мы, католики Азербайджана, благодарны Богу за то, что в этой стране мы можем свободно исповедовать свою веру, торжественно отмечать наши религиозные праздники, общаться в атмосфере взаимного доверия и братства с представителями других религий и служить, в меру наших сил, благу азербайджанского общества. Мы всегда чувствуем поддержку Азербайджанского государства, выражаемую в конкретных шагах, таких, к примеру, как, финансовая помощь, которую Президент Ильхам Алиев ежегодно выделяет религиозным общинам страны. И во всех наших нуждах мы всегда встречаем понимание со стороны властей и желание оказать помощь", - добавил он.

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