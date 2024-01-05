Широкий резонанс вокруг СОР29 в Азербайджане

Решение провести в Азербайджане COP29 - международную конференцию, по масштабу превосходящую даже заседания Генеральной Ассамблеи ООН, продемонстрировало возросший геополитический статус Азербайджана и выверенность внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева.

Резонанс настолько широк, что даже британская The Guardian, всегда отличавшаяся нелюбовью к нашей стране и нашим успехам, не смогла обойти это событие стороной. В частности, газета отреагировала на новости о назначении министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева президентом СОР29 и подчеркнула его заслуги в области защиты окружающей среды.

"Мухтар Бабаев проработал три года в качестве вице-президента SOCAR по экологии, в течение которых он курировал усилия по восстановлению загрязненных почв Азербайджана", - отмечает издание.

Журналисты также подчеркнули, что после своего назначения на пост министра Бабаев провел первую экологическую конференцию в истории Азербайджана. "Он назвал защиту экологии "общей миссией и моральным императивом" всех азербайджанцев", - говорится в статье.

The Guardian подчеркнула, что ООН также высоко оценило решение о назначении Бабаева. "Саймон Стилл, исполнительный секретарь ООН по вопросам изменения климата, приветствовал это назначение, призвав свою команду работать с Мухтаром Бабаевым для проведения успешной СОР29", - отмечается в статье.

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