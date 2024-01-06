Среда мультикультурализма в Азербайджане является примером для всех стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ряд стран, в том числе Азербайджан, включен в "список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

Как сказал в субботу Trend в связи с этим председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили, Азербайджан является толерантной страной, передает Day.Az.

"Среда мультикультурализма в Азербайджане является образцом для всех стран. Эта среда в Азербайджане формировалась веками. Представители всех религиозных конфессий живут в дружбе. Это и есть толерантность, это ценность, которая объединяет нас во все времена. Страны мира также видят, что в Азербайджане нет ни религиозной, ни национальной дискриминации. Независимо от того, какие у нас памятники - христианские или другие, все они охраняются, реставрируются. Это стало возможным благодаря Президенту Ильхаму Алиеву", - отметил он.

Председатель общины упомянул, что несколько месяцев назад он в составе делегации посетил Госдепартамент США.

"Мы подняли там этот вопрос, и во время своего выступления я предложил посетить нашу страну. Побывав в Азербайджане, они увидели его реалии своими глазами. Повторное выдвижение этого вопроса в такой форме вновь актуализировалось после поражения Армении в войне. Армяне хотят, чтобы на наших освобожденных землях они были обладателями культурного наследия, относящегося к христианству. Таким образом они хотят создать проблемы для наших будущих поколений. Их главная цель - в будущем заявить о том, что относящиеся к христианскому и албанскому культурному наследию церкви, храмы на освобожденных землях принадлежат им. За этой темой, которая муссируется в США, стоит армянская диаспора. Основная цель армян - присвоить памятники христианства до заключения мирного договора с Азербайджаном", - подчеркнул председатель общины.

По словам Роберта Мобили, уже в первые дни Второй Карабахской войны Араик Арутюнян пытался придать этой войне религиозную окраску, но ему это не удалось.

"Мы освободили и наши земли, и наше культурное и религиозное наследие. Проармянские страны заинтересованы в том, чтобы заключение мирного договора зависело от них. Сегодня преемником Кавказской Албании является Азербайджан.

А наследниками Албанской религиозной общины являются удины", - добавил он.

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