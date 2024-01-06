В Азербайджане созданы все условия для свободного исповедания всех религий.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend главный раввин Синагоги горских евреев в Тель-Авиве Шмуэль Симантов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении ряда стран, в том числе Азербайджана, в некий "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

"Я родился в Баку. Два года назад моя деятельность в Азербайджане завершилась, и я сейчас в Израиле. В Азербайджане я был раввином в Огузском районе, в синагоге грузинских евреев в Баку, и директором ивритского сектора в школе номер 46. Я религиозный человек и никогда не сталкивался с проблемами в этой сфере в Азербайджане. Несмотря на попытки внешнего влияния, в Азербайджане созданы все условия для свободного исповедания, не только иудаизма, но и всех религий. Мы всегда без всяких препятствий, полноценно отмечали все наши религиозные праздники в Азербайджане, свободно ходили с Торой в руках по улицам", - отметил раввин.

Он подчеркнул, что в Азербайджане каждый год выделяются средства для синагог, церквей, мечетей.

"В Огузе действуют две синагоги, в Губе - 5, в Баку - 3. Всем им выделяются средства. Кроме того, со стороны государства обеспечивается их безопасность", - добавил он.

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