Действия армянского лобби привели к предвзятым представлениям в США о свободе вероисповедания в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend американский аналитик Ирина Цукерман, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении нескольких стран, включая Азербайджан, в некий "список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

"К сожалению, это результат действий обширного армянского лобби в год выборов. Это подчеркивает необходимость поддержания постоянной связи с правительственными чиновниками США, группами по мониторингу свободы вероисповедания при Госдепартаменте", - отметила она.

Цукерман упомянула, что даже без "помощи" армян эти группы печально известны своим непрофессиональным подходом к составлению докладов о свободе вероисповедания.

"Во времена администрации Трампа, например, в эту конкретную группу входили люди с явными предубеждениями и полным отсутствием непосредственного опыта работы с Азербайджаном. В какой-то момент они написали негативный отзыв об Азербайджане в отчете Госдепартамента о свободе вероисповедания за "дискриминацию шиитов", по-видимому, не осознавая, что Азербайджан является государством с шиитским большинством. Нет иного способа бороться с таким уровнем невежества и профессиональной некомпетентности, кроме как с постоянной бдительностью и последовательным общением. Поскольку люди в этих группах не обладают достаточными знаниями в данной области для формирования обоснованных и независимых оценок, предвзятые нарративы легко влияют на их конечные продукты, что приводит к странным и абсурдным результатам, таким как включение Азербайджана в "список особого наблюдения" и нанесение ущерба его репутации. Результатом, конечно, является не только напряженность в отношениях с США на правительственном уровне, но и распространение дезинформации в социальных кругах, что может отпугнуть туристов, инвесторов или религиозные делегации от приезда в страну и подорвать имидж Азербайджана, экономику, отношения, политическое влияние и положение в мире", - сказала аналитик.

Она подчеркнула, что когда чиновники не проявляют должной осмотрительности в отношении информации, которую они получают от НПО, и основывают свои оценки на удобных тезисах или только на односторонних историях известных организаций, это в конечном итоге оказывает медвежью услугу свободе вероисповедания во всем мире и затрудняет максимально эффективное использование множества богатых связей, которые связывают США с такими странами, как Азербайджан.

"США серьезно относятся к свободе вероисповедания, и это хорошо; проблема в чиновниках и их действиях. Единственный способ отреагировать на это - бросить вызов такому восприятию, пригласить делегацию Госдепартамента в Азербайджан и совершить с ними поездку по стране, чтобы ознакомить их с различными религиозными общинами, пригласить гостей из разных религиозных кругов, чтобы они засвидетельствовали обратное, и активно предоставлять Госдепартаменту надежные данные и обоснованные контраргументы обвинениям армянского лобби", - добавила Ирина Цукерман.

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