Всеармянский плач по обнуленному мифу

Автор: Акпер Гасанов

Уверен, что сегодня в Армении, как и в рядах всего мирового армянства, будут слышны всхлипывания, порой переходящие в громкие рыдания, стенания. Возможно посыпание головы пеплом, вырывание волос на разных участках тела и крики на тему краха общенационального мифа. Попутно, возможен поиск виновных в случившемся с упоминанием поз в "Камасутре" и родных, и близких тех, кого группа скорбящих сочтет таковыми.

По какому поводу все это будет происходить? Дело все в том, что ровно 32 года назад, 6 января 1992 года, так называемый "парламент", так называемой "нкр" принял, так называемую декларацию "О государственной независимости". Это была провокация , казавшаяся тогда жителям Армении и лидерам мирового армянства чем-то вроде подвига. Вот как армяне сейчас гордятся Ким Кардашьян, так они тогда гордились той своей провокацией против Азербайджана.

Она, провокация, а не Ким Кардашьян, готовилась не один год. Территориальные претензии к Азербайджану у армянской стороны были всегда. Еще в 1962 году в советской Армении была создана организация "Армянский союз молодежи". Туда входили профессора, студенты, священнослужители и рабочие. Руководителями этой организации избрали небольшую группу людей, которые находились в глубоком подполье.

В 1964 году семь руководителей этой организации были арестованы и осуждены за антисоветскую деятельность. Зато среди армян они обрели статус, их стали называть "Семь патриотов". В целом, в 1960-х годах в Армении действовало много подпольных организаций. И у всех у них в программах было прописано, что азербайджанский Карабах должен "вернуться" в состав Армении. Так что, фундамент для будущих попыток захвата наших земель, как видим, закладывался давно.

В Армении и в кругах мирового армянства ждали только подходящего момента. Таковым сочли приход к власти в СССР Михаила Горбачева. Его советник, академик Абел Аганбегян в 1987 году в Париже дал провокационное интервью газете "Юманите". В ходе которого заявил о желании "видеть НКАО в составе Армении", что было расценено в Армении как согласие М.Горбачева на присоединение Нагорного Карабаха к Армении.

В итоге, в соседней республике начались митинги, на которых звучали призывы к "миацуму", то есть к "объединению" Армении и НКАО АР. Дальше все пошло, что называется, по заранее написанному сценарию. В итоге, 10 декабря 1991 года был проведен абсолютно незаконный "референдум" о "статусе" так называемой "нкр". Он, ясное дело, был бойкотирован азербайджанским населением Карабаха.

Но, вошедшие в раж армянские националисты, сочли свое цирковое шоу законным и 6 января 1992 года произошло ровно то, о чем сегодня будут слезно вспоминать армяне в разных странах мира. А как им не плакать, если лопнул мыльный пузырь мифа, который объединял сапожника из Еревана с ювелиром из Ливана, а также жителя Глендейла с жителем Марселя?! И это я еще не говорю про армян, что почти три десятка лет незаконно, с паспортами граждан РА, проживали на оккупированных ею территориях Азербайджана!

Все для них пропало еще осенью 2020 года, по итогам 44-дневной войны. Азербайджанская армия, ведомая Президентом и Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым обрушила на головы карабахских сепаратистов и всего мирового армянства "Железный Кулак". Была освобождена великая Шуша, иные города, поселки. Армия страны-оккупанта была разгромлена и премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Увы, но даже после этого официальный Ереван пытался совершать "финты ушами".

"На протяжении трех лет мы хотели решить это мирным путем. Мы считали, что руководство Армении, правильно проанализировав итоги Второй Карабахской войны, извлечет для себя вывод. К сожалению, этого не произошло. За три года Армения не только не выполнила свои обязательства, а наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас. Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабаха. Напротив, в Карабах были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины и против нас был продолжен минный террор", напомнил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В итоге, как известно, в Карабахском экономическом регионе была проведена блестящая, однодневная антитеррористическая операция. В результате которой были уничтожены незаконные армянские вооруженные формирования и произошло полное восстановление суверенитета Азербайджана. Ну а карабахская хунта объявила о самороспуске. Да, из Еревана периодически доносились какие-то провокационные заявления, но о них уже не имеет смысла вспоминать. Ведь, в первый день нового года официально прекратила свое существование непризнанная "нагорно-карабахская республика".

Так называемую "декларацию о государственной независимости" которой 32 года назад принял шутовской "парламент" карабахских сепаратистов. Почти все бывшие лидеры которых, за исключением разве что Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, находятся ныне в Баку, ожидая справедливого суда над собой. Не знаю, право, будет ли слышен в субботу плач в их исполнении, но то, что миллионы армян будут поминать свой общенациональный миф- это беспорно.