https://news.day.az/politics/1627320.html Обнаружена крупная партия боеприпасов, брошенных армянами
Обнаружена крупная партия боеприпасов, брошенных армянами
В азербайджанском городе Ханкенди обнаружена крупная партия боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД.
В городе обнаружено 2 автомата "АКС-74", 1 автомат "АК-74М", 4 автомата "АК-47", 1 автомат "АК-103", 4 автоматам "АКМС", 5 автоматов "АК-74". 2 охотничьих ружья марки "ТОЗ", 1 пистолет АПС, 2 пистолета Макарова, 6 ручных гранат, 1 пулемет ПК, 2536 патронов разного калибра, 4 штык-ножа и 39 магазинов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре