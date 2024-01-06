Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Индии

Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Индии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты Президенту Индии Драупади Мурму.

Как сообщили Day.Az в посольстве, церемония вручения состоялась в Президентском дворце Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели.

На состоявшейся после церемонии встрече посол Э.Гусейнли передал Президенту Драупади Мурму искренние приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив благодарность за приветствия главы азербайджанского государства, Драупади Мурму, в свою очередь, попросила передать свои приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Индией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других областях. Было подчеркнуто наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В завершение Президент Драупади Мурму поздравила посла Азербайджана с назначением и пожелала успехов в его деятельности.

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