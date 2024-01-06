Где будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Армения заявляет о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Но когда, где и на каких условиях будет подписан данный документ?

Устранение ситуации "ни войны, ни мира" между Азербайджаном и Арменией, начало налаживания межгосударственных отношений, восстановление связей и коммуникаций, открытие новых маршрутов - все перечисленные процессы зависят от итогового мирного соглашения.

Не исключено, что документ будет подписан в ближайшее время, если не будет новых провокаций со стороны иностранных государств, особенно Франции, и серьезного деструктивного давления на Ереван.

Устранено большинство препятствий в процессе подписания мирного соглашения, найдены решения некоторых проблем.

Сейчас все зависит от политической воли властей Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не изменил своей прежней риторики. Он не считает эффективным решение подписать мирное соглашение без международных гарантий. Пашинян считает, что гарантами документа, который он подпишет с Баку, обязательно должны быть либо США, либо Франция, либо Европейский союз.

Хотя в такой гарантии необходимости нет. Мирное соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, фактически является рамочным документом и подтверждает готовность сторон строить дальнейшие отношения в рамках международного права. Нет необходимости для гарантии США, Европейского союза, Франции или России для документа, в котором подчеркивается, что отношения будут строиться на основе фундаментальных принципов и базовых норм международного права.

После подписания Баку и Ереваном соглашения, а также завершения соответствующих процедур ратификации в парламентах двух стран, документ регистрируется и утверждается в ООН.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией могут подписать и главы МИД.

Официальный Баку считает наиболее эффективным вариантом согласование договора непосредственно с Ереваном в результате двусторонних переговоров и обсуждений, а затем его подписание в Тбилиси. Поскольку политические элиты Армении, не заинтересованные в усилении Грузии в регионе в геополитической плоскости, в то же время не осмеливающиеся нарушать предписания дипломатического курса со стороны Европейского союза и Франции, скорее всего, не примут тбилисский вариант и будут настаивать на подписании документа в Брюсселе.

Россия не считает приемлемым ни один из этих вариантов. Не случайно в конце прошлого года сначала глава МИД России Сергей Лавров, а затем и президент страны Владимир Путин напомнили о подписанном 10 ноября 2020 года трехстороннем заявлении, отметив, что именно этот документ способствовал завершению Второй Карабахской войны.

Россия этим дала понять Еревану, что настаивает на подписании мирного соглашения именно в Москве. Официальная Москва намерена обрести статус пространства подписания этого документа.

В то же время Россия также хочет представить московский вариант в качестве региональной платформы, проведя консультации с Турцией и Ираном по поводу процесса подписания указанного документа.

Предложение Москвы вряд ли будет воспринято Ереваном, так как его покровители просят Армению подписать документ именно в одной из западных стран. Вашингтон и Брюссель показаны как возможные варианты.

Активизация Ирана в последнее время - попытки повлиять на процессы на Южном Кавказе очевидны: в качестве места, где будет утвержден итоговый вариант мирного соглашения, которое будет подписано между Баку и Ереваном, предлагается Тегеран.

Для Баку этот вариант не является желательным, поскольку Иран имеет неудачный опыт реализации миротворческой миссии и проведения переговоров при их посредничестве.

8 мая 1992 года, когда тогдашние руководители Азербайджана и Армении вели переговоры в Тегеране, была оккупирована Шуша.

Учитывая то, что расследование в связи с кровавой террористической атакой на посольство Азербайджана в Тегеране не завершено и посольство до сих пор не возобновило свою деятельность, предложение Ирана не является подходящим для Азербайджана.

Также не стоит забывать, что Армения собирается подписать соглашение об открытии границ с Турцией, восстановлении транспортных коммуникаций, восстановлении дипломатических отношений и т.д. Таким образом, Стамбул или Анкара также входят в число потенциальных мест, где может быть подписано мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Вероятность подписания соглашения в Стамбуле возрастает на фоне сообщений о том, что президент России Владимир Путин в этом году совершит официальный визит в Турцию.

Но ясно, что Европейский союз не сочтет стамбульский вариант приемлемым, а Франция, решительно и самым жестким образом протестуя, будет оказывать давление на Армению.

Поскольку Армения не является суверенным государством, не проводит самостоятельного дипломатического курса, пашиняновской власти придется в обязательном порядке учитывать требования своих покровителей, которые поддерживают, финансируют и вооружают ее армию, а также государств, которые подпитывают реваншизм армян.

Однако Пашинян понимает, что полное выполнение требований покровителей может втянуть Армению в новую войну, положив конец армянской государственности.

Жесткие месседжи официального Еревана бежавшему в Армению бывшему главарю сепаратистов Самвелу Шахраманяну связаны именно с этим.

Действуя под диктовку и по сценарию внешних сил, Шахраманян готовился объявить о том, что документ о роспуске с 1 января 2024 года всех структур сепаратистской хунты "не имеет юридической силы и легитимности".

Однако Никол Пашиян и его команда понимают, что деятельность в стране сепаратистских структур карабахских армян, добровольно переселившихся из Азербайджана в Армению, в частности, марионеточных структур под названием "правительство и парламент в изгнании", будет считаться прямой угрозой территориальной целостности, пограничному иммунитету и суверенитету Азербайджана.

В таком случае официальный Баку был бы вынужден предпринять необходимые, адекватные шаги в рамках базовых принципов международного права. И армяне не считают, что эти шаги будут состоять только из политических заявлений.

Официальный Баку терпелив, но армяне не должны забывать, как Азербайджан предотвращает угрозы стране и гражданам, когда его терпение иссякает.

Ереван сейчас перед выбором. Если выбор будет сделан неправильно, то результат может оказаться весьма плачевным.