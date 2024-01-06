https://news.day.az/politics/1627387.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Японии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Японии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей в результате землетрясения.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Глубоко огорчены человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем исцеления пострадавшим", - отмечается в публикации.
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