МИД Азербайджана выразил соболезнования Японии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей в результате землетрясения.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Глубоко огорчены человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем исцеления пострадавшим", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!