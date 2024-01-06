ЦИК назвал количество избирательных участков, созданных для голосования на президентских выборах проживающих за рубежом граждан Азербайджана

Объявлено количество избирательных участков, созданных для голосования в день внеочередных президентских выборов избирателей, находящихся в иностранных государствах и состоящих на консульской регистрации.

Как сообщает в субботу Day.Az, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК заявил, что для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах создано 49 избирательных участков.

Срок создания избирательных участков для голосования избирателей, находящихся в иностранных государствах и состоящих на консульской регистрации, заканчивается завтра.

Пункты должны быть созданы руководителями дипломатических представительств или консульских управлений Азербайджанской Республики на территориях, где находятся избиратели, не менее чем за 30 дней до дня голосования (до 8 января 2024 года).

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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