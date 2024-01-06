https://news.day.az/politics/1627411.html Фидан и Блинкен обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Фидан и Блинкен обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили турецкие дипломатические источники.
Фидан заявил, что Анкара ждет завершения процесса в Вашингтоне по продаже турецкой стороне истребителей F-16.
Кроме того, он отметил, что окончательное решение по членству Швеции в НАТО примет парламент Турции.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в Газе. Фидан подчеркнул важность немедленного прекращения огня в секторе Газа.
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