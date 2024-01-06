Макрон подобен мухе в банке, обреченная вертеться и хлопать крыльями

Деятельность Эммануэля Макрона на посту президента Франции в 2023 году подверглась критике со стороны экспертов, которые заявили, что он не может добиться успеха в этой роли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

Макрон подвергся критике за то, что не справился с пенсионной реформой и решением конфликтов за рубежом.

Президент Франции пообещал год "единства, смелости, коллективных амбиций и доброжелательности" в новогоднем обращении к нации в 2022 году. Однако в 2023 году он с трудом преодолел вотум недоверия, а летом в стране начались массовые беспорядки. Тем временем за рубежом на Макрона оказывают давление в связи с войной в Украине и конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Бенжамен Морель из Парижского университета сказал в интервью Public Sénat: "Эммануэль Макрон подобен мухе в банке. Он обречен вертеться и хлопать крыльями, чтобы окончательно не потонуть. Но в действительности это невозможно для него, потому что ни одна сила не готова вытащить его из ситуации, в которой он оказался!"

Французский политолог Бруно Котрес добавил: "2023 год не дал четких и внятных ответов на главный вопрос: куда движется второй срок правления Эммануэля Макрона? Нет никакого направления. Мы до сих пор не знаем, каковы его приоритеты и цели".

Тем временем президенту приходится нелегко и в начале нового года, поскольку производственный сектор Франции находится в "нисходящей спирали". Такая оценка прозвучала в свете последних данных, свидетельствующих о том, что промышленность продолжает сокращаться. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Франции упал до 42,1 в конце года. Показатель менее 50 указывает на сокращение активности, и это самое низкое значение с мая 2020 года.

Перспективы сектора, судя по всему, не скоро улучшатся, и экономисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится.

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