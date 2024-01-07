Истекает срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата на президентских выборах в Азербайджане

Истекает срок подачи избирательных документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), необходимых для регистрации кандидата на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджанской Республике.

Согласно Календарному плану, документы должны быть представлены уполномоченным представителем кандидата в президенты, политической партии, партийного блока не позднее, чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования (с 19 декабря 2023 года до 18:00 8 января 2024 года).

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан", на участие во внеочередных президентских выборах. Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания - Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

30 декабря ЦИК утвердила выдвижение кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова на участие в президентских выборах.

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