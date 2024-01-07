Минобороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными организациями подписали План совместных мероприятий

Между министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана подписан План совместных мероприятий на 2024 год.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с Планом совместных мероприятий по борьбе с религиозным радикализмом в азербайджанской армии, определены места, сроки исполнения и лица, ответственные за исполнение. Проведение мероприятий предусмотрено в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение года с военнослужащими азербайджанской армии будут проведены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями и другим темам, будут проведены просветительские беседы.

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