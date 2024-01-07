Париж использует антиазербайджанскую пропаганду в своих интересах

Франция и Азербайджан, у которых так много общего, сегодня, похоже, игнорируют друг друга.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в статье известного французского журналиста, главного редактора парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна.

"В этом виновны французские политики, которые используют антиазербайджанскую пропаганду в своих интересах. И все же Азербайджан остается глубоко франкофильской страной. Честно говоря, мы этого не понимаем. У Франции и Азербайджана есть много общего: обе страны обладают бесконечным культурным богатством. Нам нужно вспомнить Низами Гянджеви, который в XII веке пропагандировал ценности свободы, равенства и братства, которые пять столетий спустя станут ценностями "Люмьеров"; поэтессу Натаван, франкофилку, говорящую по-французски, с которой Александр Дюма встречался и которой восхищался; архитектура Баку, вдохновленная архитектурой Османа, привела к тому, что столицу Азербайджана назвали "Кавказским Парижем". Есть еще музыка. Традиционный мугам и более классическая опера "Лейли и Меджнун" азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли были исполнены перед генералом де Голлем во время его визита в 1944 году. Баку также является одной из мировых столиц живописи, где множество известных художников, включая Вугара Мурадова, Анара Гусейнзаде, Фарида Расулова и многих других", - отмечается в статье.

Брюн также подчеркнул, что Азербайджан является пионером в деле эмансипации женщин, предоставив им право голоса на 14 лет раньше, чем это сделала Франция.

"Наконец, это одна из самых мультикультурных стран на планете, с ее шиитскими и суннитскими мечетями, синагогами, церквями и капищами, а также народами, традиции которых сохраняются и поощряются. Это также первая светская страна в регионе. Итак, мы не понимаем, почему французские политики извергают столько ненависти к такой франкофильской стране, почему город хочет убрать статую поэтессы Натаван, символ гендерного равенства, и почему Франция упрямо поддерживает вооруженные группировки, которые оккупировали Азербайджан почти 30 лет, вопреки международному праву и резолюции ООН, хотя сама Франция голосовала за них. Поэтому, конечно, мы всегда можем указать на силу лобби, сформированного армянской диаспорой Франции. Но зачем следовать их абсурдной пропаганде и потокам ненависти, которые они изливают в сети? И все же, несмотря ни на что, азербайджанцы любят Францию, по крайней мере, замечательную Францию Мольера, Виктора Гюго и Золя, а также Францию тех иностранцев, которые приехали, чтобы привнести свою культуру и самобытность, никогда не отказываясь от своей собственной: Леонардо да Винчи, Пикассо, Дали, Шагал, Джакометти, Ионеско, Беккет, Кундера, Семпрун, Шопен, Вилья-Лобос, Альбенис, Рахманинов, Онеггер, Майлз Дэвис, Чиффра, а также азербайджанцы Роберт Хоссейн и Мстислав Ростропович. Еще тысячи таких же, как они, выбрали Францию своим домом", - добавил он.

Главный редактор упоминает в статье, что все французы, посещающие Азербайджан, влюбляются в эту великолепную страну, которая так далека от того образа, который французские СМИ, к сожалению, пытаются навязать общественности.

Далее в статье повествуется о французах, живущих в Азербайджане.

Люси - молодая аспирантка, решившая поселиться в Баку. Она попала под очарование этой страны и была поражена сходством между двумя культурами, используя театр как средство их сближения.

"Я приехала в Азербайджан, чтобы укрепить наши культурные связи. Я верю, что театр, и комедия в частности, могут помочь нам открыться стране без осуждения. Это универсальное пространство, где сообщество может собраться вместе на равных. К сожалению, в нынешних обстоятельствах это нелегкая миссия. Но я надеюсь найти поддержку такого рода инициативам как во Франции, так и в Азербайджане. Например, у меня дважды была возможность ставить французские пьесы в Баку с азербайджанскими студентами, изучающими французский. Один раз во Франко-Азербайджанском университете (UFAZ) с "Человеком-буржуа" Мольера и один раз в Центре иностранных языков (UFC) с "Призом за доброту" Александра Дюма-сына.

И я пишу докторскую диссертацию по драматургии. Она называется "Архетипы литературных персонажей в произведениях Мольера и Мирзы Фатали Ахундова".

Я бы хотела, чтобы Азербайджан и Франция возобновили свои дружеские отношения с целью укрепления партнерства в области образования и культуры, в частности, путем организации выставок французских художников, французских литературных салонов и французских театров в Азербайджане, чтобы в глазах азербайджанцев Франция не ограничивалась лишь Эйфелевой башней, парфюмерией, круассанами и, к сожалению, несколькими необдуманными инициативами.

Во Франции я бы тоже хотела, чтобы доступ к азербайджанской культуре и языку был открыт благодаря университетским обменам, чтобы взгляд французов на Азербайджан не ограничивался конфликтом с соседом, но также красотой культуры этой страны, гостеприимством и скромностью ее народа, а также любовью азербайджанцев к прекрасному и во все сущее", - сказала Люси.

Серж живет и работает в Азербайджане уже 9 лет. Ему тоже трудно понять "официальную" позицию Франции в отношении этой страны.

"Я приглашаю французов приехать и открыть для себя Азербайджан. Увидеть Баку и другие города, увидеть реальность мультикультурализма, различные этнические группы. Здесь есть мусульмане, католики, православные, евреи, таты, талыши, удины и лезгины, и вы должны убедиться в этом сами. Здесь никого не преследуют. Это было настоящим откровением для меня, и я сказал себе, что если и существует такая вещь, как светская, мультикультурная страна, то это Азербайджан. Приезжайте и откройте для себя эту страну, и вы увидите радость людей, которые одновременно являются русскими, персами и турками", - говорит Серж.

В статье также упомянут Морис - бывший директор Французского института в Баку и сын известного французского академика. Морис открыл ресторан в Старом городе Баку, где гордо развевается французский флаг, и отрицательной реакции на это от бакинцев не последовало.

"Что касается азербайджанцев, то, несмотря на клевету, которую распространяет о них некая Франция, они приветствуют французов с неописуемой добротой, как будто ничего не случилось. Азербайджанцы во Франции даже проводят кампанию за то, чтобы две страны вновь обрели связь, которая объединяла их на протяжении стольких лет, прежде чем другие решили разорвать ее", - также говорится в статье Брюна.

Далее Брюн упомянул Айтан Мурадову, которая является вице-президентом ассоциации "Диалог Франция-Азербайджан", и организует концерты и культурные мероприятия в течение всего года.

"Жизнь моего деда была спасена в концентрационном лагере во время Второй мировой войны благодаря французскому врачу, который поделился с ним своими скудными припасами. С тех пор наша семья выросла с любовью к Франции и ее литературе, и последние 30 лет я работаю здесь, чтобы популяризировать Азербайджан, его музыку, его писателей и его уникальную многонациональную культуру. Я надеюсь, что этот диалог, некогда налаженный между Гейдаром Алиевым и Франсуа Миттераном, а затем Жаком Шираком, вновь обретет ту силу, которую он когда-то имел, потому что он необходим, в том числе и для поддержания мирного равновесия в регионе", - сказала Айтан Мурадова.

Реза Дегати - всемирно известный фотограф. Его фотографии коммандера Масуда были показаны по всему миру. Он живет между Баку и Парижем.

"Франция - мой дом и порт захода. Это знаменосец одной из цивилизаций, ознаменовавших историю человечества. Азербайджан и Франция имеют много общего и могут работать вместе во имя мира в Кавказском регионе, при условии, конечно, что Франция основывает свою политику на реальности, а не на прихотях злых гениев, склонных к ненависти", - сказал Реза Дегати.

Майя представляет новое поколение азербайджанских фотографов. В возрасте 25 лет ее пронзительный взгляд улавливает контрасты Баку, бедствие опустошенных территорий Карабаха, память о доисторической жизни первых кавказцев в Гобустане и пыл горских евреев в Красной Слободе.

"Французский язык занимает особое место в нашей семье. Мои тетя и дядя говорят по-французски, и, как только я смогла, я тоже выучила его. Я приехала в Париж изучать фотожурналистику, принимала участие в конкурсах и делала репортажи о "желтых жилетах" и "задистах". Сегодня, наряду с работой фотографа, я преподаю музыку во французском лицее Баку, престижной школе, маленьком уголке Франции на Кавказе", - с энтузиазмом рассказывает она.

Майя хочет, чтобы ее фотографии помогли французам лучше узнать тонкости азербайджанской души.

"Какое безумие могло овладеть французскими депутатами, которые решили положить конец франко-азербайджанской парламентской группе дружбы? Какая слепота привела мэра Эвиана к переименованию "Парка Азербайджана", когда проспекты по всей Франции посвящены маршалу Бюжо, убийце десятков тысяч алжирцев?

Но не стоит отчаиваться. Мир устанавливается непосредственно между Азербайджаном и Арменией, вдали от бесплодной агитации так называемых "арбитражных" стран. Что скажут эти политики, когда две страны снова станут дружественными нациями? Что с их стороны было нелепо принимать сторону движений, которые стояли за десятками терактов, в результате которых погибло более 70 человек, в то время как Армения и Азербайджан пытались найти мирное решение своего конфликта? Возможно. Но проявление раскаяния редко является прерогативой политиков. На самом деле большинство французских политиков были избраны по умолчанию, и народ больше не выражает им никакого доверия. Итак, давайте поспорим, что, с ними или без них, это не имеет значения, Азербайджан и Франция возобновят дружественные отношения, которые могут быть только взаимообогащающими", - пишет в заключении Брюн.

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