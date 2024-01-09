Франция - главное препятствие миру между Азербайджаном и Арменией

Недавняя неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Санкт-Петербурге прошла в позитивном ключе и увеличивает надежды на установление долгосрочного мира в регионе. Увеличение прямых контактов между лидерами Азербайджана и Армении раздражает ряд стран Запада, в частности, Францию. Париж делает ставку на продолжении конфликтной ситуации, поскольку это бы предоставило французской стороне возможности для внедрения в регион. Поэтому руководство Франции всячески вставляет палки в колеса в подписании мирного довогора между Баку и Ереваном, давая ложные надежды Армении.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"После полного восстановления суверенитета Азербайджана в результате локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года карабахский вопрос, являвшийся основным источником напряженности между Азербайджаном и Арменией, полностью исчез с повестки дня. Совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря, взаимное освобождение военнослужащих в этом контексте и взаимные политические жесты в рамках COP показывают, что Армения смирилась с новыми реалиями в регионе", - отметил наш собеседник.

Российский политолог подчеркивает, что французы стараются показаться больше армянами, чем сами армяне не из-за большой любви к ним, а исходя из своих корыстных интересов.

"Сегодня именно Франция является главным препятствием на пути достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Антиазербайджанская деятельность стала одним из приоритетов такой крупной ядерной державы как Франция, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Париж ведет серьезную работу для создания ложного впечатления об Азербайджане в глазах международного сообщества, а также подстрекает армянское руководство и население к реваншизму", - считает военный эксперт.

Наш собеседник также отметил "неустанные усилия" посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи, который часто посещает условную границу между Азербайджаном и Арменией.

"Называя Азербайджан "агрессором", посол Франции фактически признает, что его страна являлась стороной 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта и потерпела поражение. Двуличие Парижа заключается в том, что за 30-летний период армянской оккупации Карабаха ни один из высокопоставленных французских чиновников не высказывал обвинения в адрес Армении", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов