Подготовлена "Памятка для сотрудников полиции" в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 7 февраля 2024 года, последовательно и систематически продолжается программа просвещения субъектов выборов различного статуса.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), совместно с МВД подготовлена "Памятка для сотрудников полиции".

Основной целью проекта, реализуемого в рамках межведомственного сотрудничества, является дальнейшее совершенствование служебной деятельности сотрудников полиции на предстоящих выборах и повышение уровня их осведомленности.

В издании четко прописаны меры, которые будут осуществляться сотрудниками полиции при выполнении установленных законодательством служебных обязанностей в период подготовки и проведения президентских выборов, на этапе предвыборной агитации, в день голосования и в процессах перевозки, охраны официальных избирательных документов, а также их роль и обязанности.

Памятка, предназначенная для использования сотрудниками полиции, составлена на основе Конституции Азербайджанской Республики, Избирательного кодекса, Закона Азербайджанской Республики "О полиции" и документов нормативного характера, утвержденных Центральной избирательной комиссией.

"Памятка для сотрудников полиции" также размещена на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

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