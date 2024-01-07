https://news.day.az/politics/1627533.html Минобороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Минобороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики подготовило видеоролик на основе публикаций прошлой недели, передает Day.Az.
Представляем данный видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.
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