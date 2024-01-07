Минобороны представило еженедельный обзор

Министерство обороны Азербайджанской Республики подготовило видеоролик на основе публикаций прошлой недели, передает Day.Az.

Представляем данный видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.

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