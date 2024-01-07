Предвзятая религиозная политика США: как армяне-националисты влияют на Госдеп

В Азербайджане всегда придавалось большое значение отношениям "государство-религия", созданы равные условия для представителей всех религий, государство выделяет финансовую помощь всем религиозным общинам. Азербайджан известен во всем мире как толерантная страна. На фоне этой реальности Госдепартамент США распространил предвзятый отчет о религиозной ситуации в Азербайджане.

Как сказал Trend политический комментатор Эльшад Гасанов, отчет Госдепартамента США не отражает действительность, передает Day.Az.

"Фактом является то, что Азербайджан - толерантная страна, представители всех религий в стране свободно исповедуют свои религиозные убеждения. Отчет о религиозной ситуации в Азербайджане подготовила армянка-националистка, одна из руководителей армянской ассамблеи Америки Даниэла Ашбахян. Именно она руководила подготовкой этого предвзятого, далекого от реальности отчета", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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