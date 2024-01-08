В Ханкенди и Ходжалинском районе найден склад армянского оружия

В Ханкенди и Ходжалинском районе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации МВД.

Сотрудниками полиции на территории города Ханкенди изъяты 1 пулемет, 33 автомата разных марок, 2 пистолета, 7 винтовок, 22 гранаты, 23 гранатомета, 10 665 патронов разных калибров, 2 оптических прицела, 5 комплектов пеналов, 1 боеприпас к пулемету "Калашников", 186 магазинов, 1 штык-нож, 27 сумок для магазинов, 3 бинокля и 4 устройства связи.

На территории Ходжалинского района обнаружены и изъяты 3270 патронов различного калибра, 1 противотанковая мина, 4 ручные гранаты, 12 снарядов "РПГ-7" и 8 магазинов для автомата.

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