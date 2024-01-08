На освобожденных территориях Азербайджана созданы участковые избирательные комиссии

На освобожденных от оккупации территориях уже созданы участковые избирательные комиссии.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что эти участки оснащены необходимым оборудованием.

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