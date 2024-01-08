https://news.day.az/politics/1627704.html На освобожденных территориях Азербайджана созданы участковые избирательные комиссии
На освобожденных территориях Азербайджана созданы участковые избирательные комиссии
На освобожденных от оккупации территориях уже созданы участковые избирательные комиссии.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
Он отметил, что эти участки оснащены необходимым оборудованием.
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