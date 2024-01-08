Всем участвующим в выборах в Азербайджане сторонам предоставляются равные права на жалобы и обращения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла соответствующие шаги, после объявления внеочередных президентских выборов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что в соответствии с законом всем участвующим в выборах сторонам предоставляются равные права на жалобы и обращения.

"У нас есть программа общей осведомленности. Мы сотрудничаем с соответствующими государственными органами, начинаем семинар по разрешению избирательных споров с Верховным и апелляционными судами.

Этими правами могут воспользоваться все участники выборов - зарегистрированные кандидаты в президенты и их уполномоченные представители. Наша цель заключается в том, чтобы все стороны знали свои права. Обращения должны быть адресованы в соответствии с законом", - добавил М.Панахов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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