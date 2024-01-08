В Азербайджане более 6 млн 300 тыс. избирателей

В Азербайджане более 6 миллионов 300 тысяч избирателей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

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