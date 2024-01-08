Граждане смогут проверить в "ASAN xidmət" наличие своих имен в списках избирателей

В центрах "ASAN xidmət" гражданам предоставляется возможность проверить наличие своих имен в списках избирателей с помощью терминалов "ASAN növbə".

Об этом сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.

"Избиратели могут проверить наличие своих имен в списке избирателей и на сайте ЦИК, а также посетив окружные и участковые избирательные комиссии, или же обратившись на "горячую линию" ЦИК. Однако центры "ASAN xidmət", услугами которых пользуются 40 тысяч человек в день, создают более широкие возможности", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!