Граждан Азербайджана предупредили о фейковых аккаунтах кандидатов в президенты

В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты, связанные с лицами, чьи кандидатуры были зарегистрированы на участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике, и от их имени распространяется недостоверная информация.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

"В преддверии выборов данный вид деятельности является шагом, намеренно направленным на то, чтобы запутать общественное мнение, запятнать репутацию кандидатов. Мы призываем общественность не верить таким ложным и провокационным сообщениям, а основываться исключительно на официальных заявлениях лиц, чьи кандидатуры зарегистрированы на участие в президентских выборах, и информации, размещенной в их аккаунтах в социальных сетях.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных ситуаций, быть бдительными, чтобы не попасть под влияние кампаний, основанных на ложной информации.

Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источников подобных фейковых аккаунтов", - говорится в заявлении.

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