https://news.day.az/politics/1627828.html Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
8 января Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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