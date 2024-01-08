В азербайджанской армии проверили уровень профессионализма личного состава

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Экзамены проводятся в классных комнатах в различных учебных центрах Азербайджанской Армии и в полевых условиях. Проверяются знания привлеченного к экзаменам личного состава общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка. Военнослужащие выполняют стрельбы по заданным целям из штатного оружия боевой техники, состоящей на вооружении армии, и стрелкового оружия, а также контрольные задания по управлению боевыми машинами и автомобильной техникой.

Экзамены, проводимые в целях проверки боевой подготовки, знаний и навыков по специальностям, а также оценки профессионализма личного состава, продолжаются.

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