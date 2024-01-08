Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

8 января находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян почтил память общенационального лидера, возложил венок к памятнику.