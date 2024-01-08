Папа Римский призвал Армению и Азербайджан к достижению мира

Папа Римский Франциск призвал Армению и Азербайджан к достижению мира.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорилось в обращении Папы Римского к дипломатам, аккредитованным в Ватикане.

Кроме того, касаясь ситуации в Украине, Папа Франциск призвал к урегулированию конфликта путем переговоров.

Напомним, что Папа Римский Франциск коснулся азербайджано-армянских отношений также в рождественском поздравлении этого года. Так, Папа Римский пожелал установления мира между двумя странами.

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