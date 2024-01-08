Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку

8 января находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Президент Объединенных Арабских Эмиратов с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе строительных работах и благоустройстве.