https://news.day.az/politics/1627856.html Изменен состав коллегии минздрава Азербайджана
Изменен состав коллегии минздрава Азербайджана
Изменен состав коллегии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, состав коллегии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики сокращен с 11 до 9 человек. Должность первого заместителя министра здравоохранения Азербайджанской Республики также выводится из состава коллегии.
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