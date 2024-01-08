Изменен состав коллегии минздрава Азербайджана

Изменен состав коллегии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, состав коллегии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики сокращен с 11 до 9 человек. Должность первого заместителя министра здравоохранения Азербайджанской Республики также выводится из состава коллегии.

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