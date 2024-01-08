Посольство США разоблачило армянскую провокацию касательно отношений между Баку и Вашингтоном

Посольство США в Азербайджане разоблачило армянскую провокацию касательно отношений между Баку и Вашингтоном, сообщает Day.Az.

Армянские СМИ утверждают, что посол Марк Либби уже месяц в Баку, но его якобы не приглашают вручить свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву. Однако, как стало известно, дипломат на данный момент находится в США.

"4 января новоназначенный посол Либби принес присягу на церемонии с участием помощника госсекретаря США Джульеты Нойес. На мероприятии также присутствовали его супруга Данусия и сын Эндрю. Он с нетерпением ждет возвращения в Баку и возможности представить свои верительные грамоты в качестве одиннадцатого посла США в Азербайджане Президенту Ильхаму Алиеву", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.

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