Григорян анонсировал очередную встречу по делимитации границы с Азербайджаном

Очередная встреча в рамках работы комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией ожидается в конце января.

Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире местного телеканала.

"Есть договоренность о том, чтобы в конце января комиссии по делимитации вновь встретились. Надеемся, что эта встреча состоится", - сказал он.

Напомним, что 30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

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