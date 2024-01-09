Брошенные армянами оружие и боеприпасы обнаружены в Джебраиле

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского РОП на территории района, обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, обнаружены и изъяты 3 автомата, 1 пулемет, 1 гранатомет, патроны и другие боеприпасы.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий жители района сдали 3 охотничьих оружия.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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