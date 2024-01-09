Сабина Алиева о включении Азербайджана в "список особого наблюдения" Госдепа США

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление по поводу специального отчета, опубликованного Комиссией США по международной религиозной свободе по Азербайджану в 2023 году, и включения Азербайджана в некий "список особого наблюдения" Государственного департамента США, сообщает во вторник Day.Az.

С.Алиева отметила, что исторически в Азербайджане люди, принадлежащие к разным религиям, жили в мирных и дружественных условиях. А в последнее время мультикультурализм и толерантность стали реализовываться на уровне государственной политики, и в стране был осуществлен ряд мер, способствующих межрелигиозному диалогу. Согласно статье 25 Конституции Азербайджана, запрещается ограничивать права и свободы человека и гражданина по признаку расы, религии, языка, пола, происхождения, вероисповедания, этнической, политической и социальной принадлежностям.

"Не случайно Азербайджан входит в список самых толерантных с религиозной точки зрения государств в мире, где сформировалась образцовая модель мультикультурализма и межрелигиозного диалога, отсутствуют такие случаи, как антисемитизм, религиозная дискриминация. В нашей стране наряду с мечетями в качестве мест поклонения верующих функционируют католическая и православная церкви, в том числе армянская церковь, еврейские синагоги.

Яркими показателями этого факта являются создание условий для свободного осуществления людьми своих религиозных убеждений, высокий уровень обеспечения права на свободу совести, а также практически полное отсутствие жалоб омбудсмену по данному вопросу.

В связи с этим, в ежегодном отчете о состоянии религиозных свобод в странах мира, подготовленном Государственным департаментом США, мы считаем предвзятым упоминание Азербайджана в числе стран, где нарушается свобода вероисповедания.

Мы еще раз заявляем, что информация, содержащаяся в этом отчете о нашей стране, не имеет под собой никакой основы, считаем важным провести ответственный, реалистичный и основанный на фактах анализ, не допуская двойных стандартов при подготовке подобных документов.

Вместе с тем, вопреки тому, что было отмечено в отчете, именно Азербайджан на протяжении многих лет страдал от политики оккупации, этнической чистки Армении, массового уничтожения религиозно-исторических памятников, принадлежащих нашему народу. В том числе мечетей, мест поклонения, фальсификации религиозных памятников, на землях, которые находились под оккупацией почти 30 лет, в том числе в настоящее время на территории Армении мы хотели бы еще раз напомнить вниманию составителей этого документа, что многочисленные кладбища, принадлежащие азербайджанцам, были разрушены и осквернены.

Перечисленные факты дают основание говорить о том, что за отчетом, подготовленным Госдепартаментом США, стоит предвзятая политика, направленная на создание негативного мнения о нашей стране в мировом сообществе.

Омбудсмен Азербайджана постоянно обращает внимание на обеспечение равных возможностей для всех, независимо от религии, языка, расы и других признаков. В то же время мы строим свою деятельность на основе принципа "Никто не должен отставать", отраженного в целях устойчивого развития (ЦУР) ООН, концепции объединения усилий всех во имя дальнейшего укрепления существующей в стране стабильности, мультикультурной и толерантной среды, дружеско-братских отношений между местными народами.

Являясь омбудсменом Азербайджана хочу еще раз подчеркнуть, что публикация подобных безосновательных и предвзятых отчетов и заявлений Комиссии по международной религиозной свободе недопустима", - говорится в заявлении.

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