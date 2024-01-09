https://news.day.az/politics/1627998.html Определены постоянные места встреч, отведенные для предвыборной агитации
Определены постоянные места встреч, отведенные для предвыборной агитации
Определены постоянные места для встреч, отведенные для предвыборной агитации на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике, назначенных на 7 февраля 2024 года.
Как сообщили во вторник Day.Az в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, всего выделено 278 мест (из них 139 открытых и 139 закрытых) в 125 избирательных округах в городах и районах страны.
С полным списком упомянутых мест можно ознакомиться по ссылке.
Примечание:
- Все субъекты агитации могут пользоваться этими местами бесплатно и на равных основаниях.
- Для этой цели возможно использование и других мест в соответствии с законодательством.
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