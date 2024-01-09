Племянник Кеннеди посягнул на суверенитет Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший посягнул на суверенитет Азербайджана. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мирно восстановить армянский суверенитет над "арцахом"", - заявил племянник Кеннеди на специальном мероприятии в Южной Калифорнии в понедельник.

Армянская пропаганда и лобби всегда находили отклик в сердцах второсортных политиков на Западе. И нет более благоприятной почвы для армянского лобби, чем выборы президента Америки. Это событие, традиционно, приводит к тому, что различные американские политики записываются в ряды защитников армянства. Исключением не стал и этот цикл. В этот раз одним из основных защитников армянства стал осужденный в прошлом за хранение героина Роберт Кеннеди-младший, пообещавший, цитата, "мирно восстановить армянский суверенитет" в Карабахе.

Политик, известный только благодаря своей знаменитой фамилии, был весьма щедр на обещания во время мероприятия, проведенного армянским национальным комитетом Америки. Он обещал и решить проблему с Турцией, и с Азербайджаном, и безоблачное небо над головой армян.

И это не первая глупость, которую сказал или сделал американский политик. В сентябре далекого 1983 года тогда еще 29-летний Роберт был арестован за незаконное хранение героина, а в феврале 1984 года он признал свою вину. В результате, Кеннеди-младший отделался очень легким наказанием - общественными работами и условным сроком на два года. Сложно согласиться с тем, что такое наказание получил бы любой обычный человек за аналогичное нарушение, но Роберту помогла его знаменитая фамилия.

Справедливо будет свести все обещания политика к простому желанию получить финансирование от армян на свои нужды. Для Кеннеди-младшего совсем не является проблемой распространение заведомо ложной информации ради своей выгоды. К примеру, он является последователем теорий заговора в отношении коронавирусной инфекции и открыто продвигал маргинализированные идеи в своих книгах. Также сей господин является сторонником бредовых и опровергнутых наукой домыслов о влиянии вакцин на последующее развитие аутизма, в том числе сравнив вакцинирование с Холокостом.

И сегодня экс-наркоман и приспособленец, построивший политическую карьеру на бредовых идеях о вреде вакцин, обещает армянам беззаботное будущее. В этой истории не понятно, кого надо жалеть, Кеннеди-младшего за его сомнительное прошлое, мысли и высказывания, или армян за то, что их надеждой стал героинщик и они не нашли более серьезного защитника своих интересов.

И сегодня этот человек стал последней надеждой армян. Но за всю свою жизнь Роберт Кеннеди-младший не сумел достичь ничего благодаря своим собственным усилиям и все ему далось легко, благодаря своей знаменитой фамилии.