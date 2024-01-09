https://news.day.az/politics/1628009.html Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - ФОТО
Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - ФОТО
9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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