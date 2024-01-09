В Азербайджане утверждено "Положение о едином интернет-портале государственных закупок"

В Азербайджане утверждено "Положение о едином интернет-портале государственных закупок".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, утверждены "Правила проведения электронных закупок".

Данное постановление вступило в силу с 1 января 2024 года.

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