Токсичные хачкары – на выход

Автор: Лейла Таривердиева

Причины наглости, с которой действует армянская пропаганда, находятся не в ее уверенности в себе и своей правоте. Наглость армянского агитпропа и идеологов политических технологий проистекает из привычки, сформировавшейся благодаря той роли, которая была отведена армянству со времен его появления в нашем регионе. С самого начала армяне были выбраны инструментом решения задач мировых держав, и так как справлялись они со своей "работой" на отлично, им было дозволено все. В том числе спокойно лгать и фантазировать. Армянские фантазии и инсинуации не вызывали вопросов, а сразу записывались в научные труды. И армяне просто к этому привыкли. Они привыкли, что их заявлениям совсем не обязательно быть разумными и логичными.

Только так можно объяснить наглость, с которой в последние три года армянская сторона оплакивает обтесанные куски камня, расставленные в период оккупации на азербайджанских землях и причисленные к историческим памятникам и культурному наследию армянского народа. Накануне в армянских СМИ и в соцсетях в очередной раз поднялся вой о покушении азербайджанцев на "армянские ценности" и разрушении "исторического памятника". В освобожденном в сентябре прошлого года от армянской оккупации городе Агдере был демонтирован хачкар, установленный в 2021 году в память о двух террористах, ликвидированных Азербайджанкой армией в ходе 44-дневной войны. Сепаратисты увековечили память членов незаконного вооруженного формирования, воевавшего против законных вооруженных сил страны, Совершенно естественно, что этот хачкар был ликвидирован. И так же будут ликвидированы все подобные памятники и объекты. Азербайджанская сторона не обязывалась свято хранить памятные места, связанные с негодяями, учинившими этнические чистки и геноцид, разрушившие наши города и села.

Видимо, нужно обладать армянской логикой, чтобы хачкар, установленный три года назад, назвать историческим памятником. И чтобы возмущаться по поводу его сноса, апеллируя к международному праву, ЮНЕСКО и разным там конвенциям.

Несколько дней назад армяне подняли шум по поводу сноса хачкара в Лачинском районе. Хачкар-памятник-родник в одном флаконе был посвящен военнослужащим ВС Армении, ликвидированных во время боев на Омарском перевале. Некая организация, по спутниковым съемкам следящая за тем, что происходит с "армянским наследием" на освобожденных территориях, наделала фоток и грозит теперь Баку международными судами. Мол, хачкары признаны ЮНЕСКО, и теперь наши дела будут плохи...

К "культурному наследию" армяне причисляют и памятники оккупантам, установленные ими в период оккупации в Гадруте. Ни эти памятник, ни им подобные не являются объектами культурно-исторического наследия, это объекты политической пропаганды, символы кровавой оккупации, и сохранение их было бы оскорблением памяти шехидов, десятков тысяч убитых и замученных оккупантами азербайджанских детей и стариков. Эти хачкары токсичны и им тут не место.

И не армянам рассуждать о вандалах и наследиях. Бездельникам, следящим за царапинами на хачкарах по спутниковым снимкам, напомним, что сами армяне уничтожали не камни, а целые города. Мы уже не говорим о том, как пропал с лица планеты исторический азербайджанский Иреван с его крепостями, дворцами, банями и мечетями. Действительно, нужно обладать безграничной наглостью, чтобы, совершив столько преступлений, уничтожив полностью культурное и историческое наследие азербайджанского народа, грозить Азербайджану ЮНЕСКО и судами.

Этих сказок про "священные" армянские места на освобожденных территориях нам придется выслушать еще немало. В годы оккупации на азербайджанских землях было установлено много подобных объектов. Хачкары для армянства это средство расширения ареала обитания, они метят ими приглянувшуюся им территорию. У соседей по умолчанию считается, что если где-то стоит хачкар, значит, это армянская земля. Даже если этот хачкар вытесал на днях на заднем дворе сосед дядя Хачик.

Сколько бы шума не поднимали соседи, какими бы конвенциями не размахивали, никаких символов оккупации, никаких монументов, родников, камней и досок в честь оккупантов на освобожденных землях оставлено не будет. Азербайджанский народ слишком много перенес за эти тридцать лет, чтобы жить по соседству с символами армянского нацизма. Мы в отличие от армян умеем учиться на своих ошибках.

Зато, думается, будет восстановлен памятник, установленный в конце 70-х годов в Тертерском районе в честь 150-летия переселения армян из Персии на Кавказ. Это единственный памятник, являющийся свидетельством подлинной истории армян в нашем регионе. И именно поэтому они с такой ненавистью с ним расправились. Не страшно - восстановим. Вернем армянам Карабаха их реальную историю.