Руководство страны поручило строго наказать виновных в возникновении пожара

Руководство страны поручило провести расследование инцидента, произошедшего сегодня ночью в Республиканском перинатальном центре, выявить и строго наказать виновных.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров.

Он отметил, что разбирательство в связи с данным инцидентом было взято под контроль Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Напомним, что сегодня ночью в Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар. В отделении интенсивной терапии для новорожденных центра были обнаружены тела четырех детей, получавших там лечение.

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