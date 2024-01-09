Мы готовы к развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах

Мы в Объединенных Арабских Эмиратах готовы к развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах на благо и во имя процветания двух стран и народов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Как Вы отметили, развитие наших отношений находится на начальном этапе. Мы, в свою очередь, мобилизуем свои усилия для дальнейшего укрепления отношений и наведения новых мостов между нашими странами", - добавил Президент Объединенных Арабских Эмиратов.