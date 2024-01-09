Президент Казахстана будет участвовать в открытии Центра детского творчества в Физули

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан, где также примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"В ближайшее время состоится визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. В рамках визита господин Президент примет участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули", - сказал посол.

Напомним, что в марте 2023 года в освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента "Центра развития детского творчества имени Курмангазы", который строится Казахстаном.

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