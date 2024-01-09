Во Франции новый премьер

Автор: Байрам Эльшадов

Как мы сообщали ранее, новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь, являющийся одним из ближайших соратников Эммануэля Макрона. В правительстве Элизабет Борн он занимал должность министра национального просвещения.

О достижениях Атталя мало что говорится. Видимо, в национальном просвещении он никак себя не проявил. Зато ряд СМИ порадовал "толерантную" французскую публику, сообщив о нетрадиционной ориентации новоиспеченного премьера. Даже известна личность его "второй половинки" - это депутат Европарламента Стефан Сежурне.

Так что получилось, что Франция испортила отношения с Азербайджаном и продолжает ему пакостить повсюду, где только появляется возможность. Поэтому назначения в высшем руководстве этой страны не могут пропускаться нами мимо ушей. Сам новый премьер, как мы уже отметили, известен только близостью к Макрону, а вот его "вторая половинка", оказывается, большой азербайджанофоб. Этот Сежурне был инициатором нескольких антиазербайджанских резолюций в ЕП за последние три года. Не хотелось бы забегать вперед, но по поводу возможности каких-то изменений в политике Парижа по отношению к нашей стране в этой связи возникают большие сомнения.

Учитывая бэкграунд "избранницы" Габриэля Атталя, вряд ли со сменой главы правительства Франции можно ожидать потепления отношений с Азербайджаном. Наоборот, антиазербайджанский фронт только укрепился Атталем, точнее, его "второй половинкой". Теперь команда выглядит как-то гармоничнее, а то предыдущий премьер - Элизабет Борн вносила в нее некий диссонанс.

Одним словом, не стоит ожидать, что новоназначенный премьер внесет какую-то свежую струю в южно-кавказскую политику Парижа. Но и армянской стороне радоваться особо не стоит. Вряд ли "сладкой парочке" удастся действенно помочь президенту Макрону в продвижении интересов армянства. Ну, будет принята еще пара резолюций в ЕП, ну, сократит Франция импорт из Азербайджана. И что? Все это несерьёзно.

И вообще, честно говоря, мадам Борн выглядела как-то более впечатляюще...