Армяне США снова раскошеливаются – теперь на Карабах

Автор: Лейла Таривердиева

Наблюдая за новостями о предвыборном процессе в США, невольно задаешься вопросом: а кого выбирают то - президента Штатов или Армении?

Еще один из кандидатов в президенты показал перед армянством свои выгодные стороны. 70-летний Роберт Кеннеди-младший выдвинулся как независимый кандидат. В конце минувшего года он выступил с обращением, в котором пообещал армянству "организовать и мобилизовать мировое сообщество для принятия мер по обеспечению безопасного возвращения армян в "арцах" и защиты их права на самоопределение". На днях он снова покрасовался перед армянами, выступив на некоем специальном мероприятии в Южной Калифорнии (видимо, проводилось диаспорой). На этот раз Кеннеди-младший пошел еще дальше, пообещав сделать все, что в его силах, чтобы "восстановить армянский суверенитет над "арцахом"".

Нетрудно представить, сколько восторга вызвало это заявление у американского армянства. АНКА, должно быть, запускал по этому поводу фейерверки. А как не радоваться - уже который кандидат в президенты США обещал армянам азербайджанские земли и заявил о готовности применить для этого все американские рычаги. Правда, было бы хорошо попросить мистера Кеннеди и других недополитиков показать, где находится на карте хотя бы Армения. О том, чтобы отыскать Карабах, мы уже не говорим - это высший пилотаж.

Нынешний Кеннеди хоть и является представителем знаменитой династии политиков, сам к большой политике никакого отношения не имеет. Когда-то он в качестве юриста занимался защитой экологии, специализируясь на реке Гудзон, крутился в сфере возобновляемой энергии. Никто о нем как о политике знать не знал. Его имя всплыло во время пандемии COVID-19. Как можно узнать из Википедии, "Кеннеди стал одним из наиболее влиятельных деятелей антипрививочного движения, используя свое имя и репутацию для привлечения внимания к якобы исходящей от вакцин опасности - он утверждал, что вакцины вызывают аутизм, и распространял различные теории заговора, так или иначе связанные с вакцинами".

Да уж, очень содержательное портфолио.

Выдвижение Кеннеди себя любимого не от демократов, а в качестве независимого кандидата, многих удивило. Вот что писал в декабре "Голос Америки": "Заявка Кеннеди имеет мало шансов на успех, и у него более высокие рейтинги среди республиканцев, чем среди демократов. В ответ на просьбу о комментарии представитель Демократического национального комитета прислал эмодзи с закатанными вверх глазами".

Этот деятель, над которым посмеиваются в собственной партии, как и все неудавшиеся политики, делает ставку на голоса армянства. Примечательно, что таких, как он, уже набралось немало. Кандидаты в президенты США Рон ДеСантис, Никки Хейли и Вивек Рамасвами недавно дискутировали в эфире и единогласно "решительно осудили проводимую в Азербайджане этническую чистку армян-христиан, коренных жителей Нагорного Карабаха". Мистер Рамасвами особенно хорошо известен нашим читателям. Этот тот самый Рамасвами, который в телевизионном ток-шоу выложил на обозрение кадры армянских бомбардировок Гянджи и Барды, представив их как "азербайджанские зверства", которые "до сих пор не освещены в западной прессе, потому что у Азербайджана есть сильное лобби в Вашингтоне".

Если серьезно, то американцам стоит обратить на все это пристальное внимание. В США проживает 331 миллион человек, но кандидаты в президенты этой огромной державы всегда особо выделяют и берут обязательства перед 2 миллионами из них - армянами. Агитационные речи и Кеннеди, и Рамасвами, и других непонятных кандидатов нацелены на то, чтобы понравиться армянской диаспоре, а прочие избиратели, похоже, в расчет не принимаются. У Штатов немало проблем, а эти деятели обещают армянам земли другой страны на другом континенте. Странные дела.

Выслуживаться перед диаспорой в надежде на ее голоса и подачки - дело для стран с большим присутствием армян уже обычное. Лебезить и сгибать поясницу перед богатым и влиятельным армянством не считается зазорным делом для президента Франции, например. Ежегодно французские лидеры ходят к диаспоре на поклон, чтобы отчитаться о выполнении взятых перед армянством обязательств. Чиновники, сенаторы и лоббисты заглядывают армянам в рот, чтобы не пропустить число нулей в сумме гонораров и "благодарностей". В США все происходит не до такой степени неприлично. Президенты Штатов не бегают на поклон к диаспоре, но к лобби прислушиваются, потому что Конгресс это дело тонкое, и когда армянами скуплены главы комитетов и прочие важные фигуры, с этим приходится считаться. В Белый дом диаспора пробраться не смогла, в отличие от Елисейского дворца, где поддержка армянских интересов вынесена уже на уровень национальных интересов Франции.

Во Франции армянство решает свои задачи напрямую с Сенатом и государственной администрацией. Здесь армянам нет необходимости содержать прожорливое лобби, потому что парламент и правительство практически единогласно готовы защищать и служить. Иное дело Соединенные Штаты. Как мы уже отметили, к Белому дому диаспору не подпускают, чтобы продвинуть на какую-нибудь должность своего человека, армянам приходится очень много трудиться. И то не факт, что этот кадр сможет продвигать необходимую повестку. Одно дело, произнести ничего не значащее слово "геноцид" и выслушать пару вялых заявлений из Анкары, и совсем другое - испортить отношения с нужным Азербайджаном ради ненужной Армении. Становясь президентами, обещавшие что-то армянам в бытность кандидатами, начинают это понимать. В целом, Вашингтон поступает так или иначе, исходя из собственных интересов. Армянские интересы могут просто совпасть с ними. Или не совпасть - и тогда армянам приходится начинать сначала.

Многие годы диаспора тратилась на признание Штатами "геноцида армян". Байден сделал армянам такой подарок, зачитав подсунутый ему текст. Правда, слаще у армян во рту от этого не стало. Несмотря на все ожидания, за этим ничего не последовало. Надуманный "геноцид" уже признан в США на всех возможных уровнях. Армянскому делу это ничего не дало, зато обогатилось лобби. И вот тут мы подходим к истине. После заявления Байдена любителям армянской кормушки пришла пора двигаться дальше. Кандидаты в президенты больше не могут зарабатывать на событиях 1915 года, вопрос закрыт и забыт, но появилась другая возможность вытягивать из армянства деньги и голоса. Теперь фишкой стали обещания "вернуть" армянам азербайджанский Карабах.

Что ж, как говорится, запасаемся попкорном и наблюдаем.