https://news.day.az/politics/1628129.html Названо количество международных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Названо количество международных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Обнародовано количество международных наблюдателей, аккредитованных до сегодняшнего дня в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он отметил, что аккредитацию прошли 8 международных организаций и 78 международных наблюдателей из 21 страны.
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