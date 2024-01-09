https://news.day.az/politics/1628135.html Обнародовано количество зарегистрированных местных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Обнародовано количество зарегистрированных местных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане
В ЦИК зарегистрированы 242, а в окружных избирательных комиссиях - 14 281 местный наблюдатель.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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