Утвержден список избирательных округов за рубежом в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В целях внесения в списки избирателей граждан, которые будут голосовать за пределами страны, утвержден список соответствующих избирательных округов.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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