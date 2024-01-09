Граждане Азербайджана смогут получать въездную визу в эту страну прямо на границе

Граждане Азербайджана при поездке в Ирак смогут получать въездные визы на пограничных пунктах этой страны.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте в социальной сети "X" посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова.

Он отметил, что по данному вопросу министром внутренних дел Ирака подписан соответствующий приказ.

"Выражаем признательность премьер-министру, министерствам внутренних и иностранных дел Ирака", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!