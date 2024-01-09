https://news.day.az/politics/1628137.html Граждане Азербайджана смогут получать въездную визу в эту страну прямо на границе
Граждане Азербайджана смогут получать въездную визу в эту страну прямо на границе
Граждане Азербайджана при поездке в Ирак смогут получать въездные визы на пограничных пунктах этой страны.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте в социальной сети "X" посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова.
Он отметил, что по данному вопросу министром внутренних дел Ирака подписан соответствующий приказ.
"Выражаем признательность премьер-министру, министерствам внутренних и иностранных дел Ирака", - говорится в публикации.
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